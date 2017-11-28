Рынок нефти 28 ноября

Рынок нефти в ожидании итогов заседания ОПЕК. Несмотря на то, что «черное золото» накануне демонстрировало сдержанное снижение, рыночные ожидания в отношении перспектив сделки ОПЕК+ в целом остаются оптимистичными. Потери Brent по итогам торгов понедельника нематериальны, WTI в то же время потерял ~1,7%. Давление на американский контракт сформировали сообщения о скором восстановлении полной работоспособности трубопровода Keystone. Стоит отметить, что информация, поступающая на рынок в последние дни, носит несколько противоречивый характер. С одной стороны ключевые игроки ОПЕК высказываются за продление соглашения в неизменном виде на срок до конца 2018г., с другой стороны, как среди членов картеля, так и среди прочих участников сделки растут опасения на предмет того, что отсутствие гибкости (возможности изменить сделку по ходу 2018г.) может привести к заметной активности американского сланцевого производства. В этом случае члены сделки ОПЕК+ окажутся заложниками ситуации и им придется жертвовать собственной долей рынка, и/или и далее продлять/расширять ограничения. Т.о. на текущий момент по-прежнему нет 100% уверенности в продлении договора в неизменном виде. Краткосрочные ориентиры по Brent сохраняются $63-64/bbl. Сегодня в фокусе рынка статистика от API по недельным запасам нефти и нефтепродуктов в США.