Рынок нефти 29 ноября

Стоимость нефтяных контрактов демонстрирует негативную динамику после публикации статистики о росте запасов сырой нефти в США от API. Данные оказались достаточно неожиданными для рынка, т.к. сокращение поставок по трубопроводу Keystone, как ожидалось, должно было привести к снижению уровня запасов по итогам недели. Напомним, что днём ранее, согласно опросу Bloomberg опрошенные аналитики прогнозировали снижение нефтяных запасов в размере 3.5 mn bbl. Сегодня стартует заседание ОПЕК, в рамках которого будет принято решение о продлении сделки по ограничению добычи. Итоги будут озвучены завтра. Основные ожидания рынка на текущий момент сводятся к тому, что соглашение будет продлено до конца 2018г. с возможностью пересмотра в июне. При реализации данного сценария наиболее вероятным станет коррекция цен в район $59-60 по Brent. Если же сделка будет продлена без изменения параметров до конца 2018г. потенциал роста цен Brent оцениваем в пределах $65-68.