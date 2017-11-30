Рынок нефти 30 ноября

Основным ньюсмейкером дня остается встреча ОПЕК+. Цены на нефть не демонстрируют выраженной динамики в ожидании решения представителей стран-участниц соглашения. Накануне котировки Brent вели себя достаточно волатильно, изменяясь в ходе торгов в диапазоне $62.6-64/bbl. В начале сессии рынок продолжал отыгрывать данные от API указавшие на рост запасов нефти, что оказывало понижательное давление на цены. Позднее участники рынка сконцентрировали внимание на стартовавшем заседании ОПЕК, пытаясь уловить какие-либо сигналы относительно будущего сделки. С учетом сохраняющегося весьма неоднородного новостного фона волатильность возросла. Однако итоги повела статистика от Минэнерго США. Вышедшие данные отразили снижение запасов сырой нефти на 3,4 mn bbl, при этом запасы бензина и дистиллятов выросли на 3,6 и 2,7 mn bbl, соответственно. И, что более важно производство продолжило рост (+24 k bbl, до 9.682 mn bbl/d). На этом фоне рынок завершил день на минорной ноте. Сегодня, как уже было отмечено, во второй половине дня ожидается принятие решения по сделке ОПЕК, эффект от которого будет определять движение рынка в ближайшее время. При этом сохраняется интрига, о том, будет ли итоговый вариант соглашения иметь дополнительные изменения. Этот ключевой момент может повлечь как рост котировок, так и их снижение. Мы полагаем, в текущей цене включен вариант о пролонгации без коррекций. Таким образом, новые условия, в состоянии потянуть цены вниз.