Рынок нефти 4 декабря

Нефтяные цены снижаются в ходе утренних торгов понедельника. Основная интрига для рынка осталась позади, члены сделки ОПЕК+ приняли решение о продлении сделки по ограничению добычи в прежнем объеме до конца 2018г. При этом стоит отметить, что опасения вызываемые ростом американского производства остаются «на столе», что привело к введению в соглашение дополнительной опции – возможность пересмотра параметров сделки на июньском заседании. Т.е. если экспортеры придут к заключению, что рост цен поддерживает американских производителей, и страны-участники сделки при этом теряют долю на рынке, то ограничения буду свернуты до конца 2018г. Пока же новостной фон, с большей вероятностью оскудеет. Ориентиром для формирования настроений на рынке в ближайшее время выступят ежемесячные отчеты ОПЕК, МЭА и Минэнерго США (12-14 декабря). Если говорить о более долгосрочных горизонтах, то фокус рынка прежний: 1) движение к балансу спроса и предложения на рынке с учетом роста глобальной экономики, действий ОПЕК+ и темпов производства в США; 2) геополитические факторы (прежде всего ситуация на Ближнем Востоке); 3) общее настроение к рисковым активам (прежде всего на новостном фоне, исходящим из США). Сегодня рынок умеренным снижением встретил данные от Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. Краткосрочно Brent $62-64/bbl.