Рынок нефти 5 декабря

Цены на нефть продолжают стагнировать. Рынок оставил без внимания предварительную статистику о ноябрьском сокращении добычи ОПЕК и опросные данные о недельном изменении запасов нефти в США. Результаты исследования Reuters, традиционно предшествующие официальному ежемесячному отчету ОПЕК, отразили очередное сокращение объемов производства картелем. Добыча нефти ОПЕК в ноября снизилась до 32.48 mn bbl/d (-0.3 mn bbl/d), благодаря сокращению показателя в Анголе, Ираке, Нигерии и Венесуэле. Таким образом, уровень соответствия соглашению в ноябре составил 112% против 92% месяцем ранее. Одновременно аналогичные (предварительные) данные были представлены агентством Bloomberg. Согласно отчету данного агентства объем производства ОПЕК за ноябрь упал на 80 mn bbl/d до 32.47 mn bbl/d. Несмотря на небольшие отличия в итоговых данных двух агентств, цифры свидетельствуют о сокращении уровня производства до 6 мес. минимумов. Отсутствие заметной реакции на рынке, пусть и локальной, объясняться тем фактом, что о снижении добычи в ряде стран ОПЕК по итогам месяца рынок знал заблаговременно, что обусловлено сезонными факторами. К тому же рынок пока не имеет на руках данных о сокращении уровня глобальных запасов для того чтобы оценить динамику продвижения к таргету. Т.о. более выраженной реакции можно ожидать по факту выхода официальной ежемесячной статистики от Минэнерго США ОПЕК, МЭА (12-14 декабря). Предварительные данные (опрос Bloomberg) о недельном изменении запасов в США также проигнорированы, сокращение запасов нефти на 2.5 mn bbl, компенсируются ростом запасов бензина и дистиллятов. Краткосрочно нефть с большей вероятностью продолжит сдержанно сползать вниз, ориентиры по Brent $61.5-63.5/bbl.