Рынок нефти 6 декабря

Цены на нефть потеряли стимул к росту. После оглашения результатов встречи ОПЕК для участников рынка наибольший интерес вызывает потенциал роста добычи нефти в США. Накануне выходили недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API, которые существенно разошлись с прогнозами аналитиков. Отчет API отразил сокращение запасов сырой нефти на 5,5 mn bbl, при прогнозе -2,5 mn bbl. Однако рынок отреагировал на статистику сдержанным снижением, сместив фокус внимания на рост запасов бензина, которые увеличились на 9,2 mn bbl, что стало самым существенным ростом с начала 2016г. К текущему моменту Brent торгуется в районе $62.7/bbl. Ключевым событием для рынка сегодня станет публикация статистики от Минэнерго США (18.30 мск). При сохранении тенденции роста добычи в США давление на нефтяные цены может возрасти. Краткосрочные ориентиры по Brent $61.5-63.5/bbl.