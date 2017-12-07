Рынок нефти 7 декабря

Нефть продолжает сдавать позиции после выхода данных от Минэнерго США. Накануне котировки на «черное золото» заметно просели, реагируя на статистику от API, «напугавшего» рынок потенциально рекордным приростом запасов бензина. Падение продолжилось и в вечернюю сессию следом за публикацией официальной статистики от Минэнерго США. Негативным фактором для цен выступили увеличение запасов бензина, а также дальнейший рост добычи нефти. Производство нефти увеличилось на 25 k bbl/d, и в очередной раз обновило исторические максимумы, достигнув 9.7 mn bbl/d. Запасы бензина выросли на 6.8 mn bbl (прогноз API —9.2 mn bbl). Позитивный для цен факт, о снижении уровня коммерческих запасов сырой нефти на этом фоне был проигнорирован. Нисходящий тренд нефтяных котировок наблюдается с заседания ОПЕК+ в прошлый четверг, и вполне закономерно ожидать, в среднесрочной перспективе, дальнейшее движение к отметке $60/bbl, так как цены будут корректироваться после активности предшествующей встрече. Этому способствует и факт того, что позитивные факторы для роста могут появиться не раньше середины месяца, когда ожидаются публикации ежемесячных отчетов от Минэнерго США, ОПЕК, МЭА. Краткосрочный ориентир по Brent $60.5-62.5/bbl.