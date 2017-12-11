Рынок нефти 11 декабря

Нефть сдержанно корректируется на фоне данных о росте числа нефтяных буровых установок в США. Статистика от Baker Hughes в очередной раз зафиксировала увеличение активных буровых по итогам недели, на 2 ед. (до 751 шт.). Показатель растет четвертую неделю к ряду. Пятничный рост цен на нефть марки Brent до уровня $63.4/bll был связан с угрозой забастовки в Нигерии и реакцией на китайскую статистику, отражающую устойчивость спроса на сырье в Поднебесной. На текущей неделе ожидаются публикации ежемесячных отчетов от Минэнерго США, ОПЕК, МЭА. На наш взгляд рынок не получит однозначных сигналов по итогам этих данных. Отчеты Минэнерго США и МЭА могут привнести определенную долю пессимизма на рынок, отражая большую активность со стороны американского производства и одновременно меньшие темпы роста глобального спроса. Отчет ОПЕК при этом, как ожидается, будет выглядеть более оптимистично, учитывая дисциплину по сделке ОПЕК+. Краткосрочный ориентир по Brent $62-64/bbl.