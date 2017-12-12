Рынок нефти 12 декабря

Brent обновила 2,5 летние максимумы. Во второй половине понедельника оператор трубопровода Forties Pipeline в Северном море сообщил об остановке подачи нефти через свою систему. Закрытие связано с обнаруженной на прошлой неделе трещиной, продолжавшей расширяться, даже с ослаблением рабочего давления. На ремонт нефтепровода оценочно понадобится около двух недель. Транспортная система является одной из важнейших артерий Северного моря, с объемом ежедневной прокачки ~500k bbl. Рост котировок Brent на этом фоне оценочно составил $1.5/bbl. Одновременно с этим позитивными для цен стали предварительные данные из США о снижении уровня запасов нефти по итоагм недели. Из долгосрочных факторов стоит выделить поступившие заявления катарского министра нефти, о том, что соглашение ОПЕК+ в июне '18г. может быть дополнено механизмом выхода из сделки. Этот факт в перспективе может вызвать опасения на рынке, однако мы полагаем, что процедура будет носить максимально плавный алгоритм выхода из соглашения. До конца недели в фокусе ежемесячные отчеты от Минэнерго США, ОПЕК и МЭА. Краткосрочный ориентир по Brent $63.5-65.5/bbl.