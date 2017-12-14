Рынок нефти 14 декабря

Нефтяные цен незначительно корректируются после снижения накануне. Рынок негативно оценил еженедельный отчет Минэнерго США. Несмотря на то, что запасы сырой нефти снизились на 5.1 mn bbl (четвертая неделя снижения), большее внимание рынка привлекла статистика по запасам нефтепродуктов и динамике производства нефти. Пожалуй, основным раздражителем для рынка стали данные об очередном обновлении исторических уровней добычи, которая достигла 9.78 mn bbl/d, и, что также немаловажно, рост производства наблюдается 8 недель подряд. На фоне этих данных основные опасения, изложенные в ежемесячном отчете ОПЕК, приобрели более выраженный оттенок. В частности картель отмечает, что в качестве основного вызова для достижения баланса на рынке будет выступать растущее американское производство. Тем не менее, стороны сделки сохраняют оптимизм в отношении эффективности соглашения, и ожидают достижения таргета во второй половине 2018г. Сегодня в фокусе отчет МЭА (здесь необходимо напомнить, что в последнее время отчет агентства был менее оптимистичен для рынка в сравнении с докладом ОПЕК). В целом же текущий расклад сил на рынке и сезонные факторы не дают оснований для новой волны оптимизма. Краткосрочные ориентиры по Brent $62-64/bbl.