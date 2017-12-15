Рынок нефти 15 декабря

Нефть не демонстрирует выраженной динамики в ходе утренних торгов пятницы. Накануне определенное давление на цены сформировал отчет МЭА. Агентство отмечает возросшие риски по достижению баланса на рынке за счет растущего предложения со стороны американского производства, которое демонстрирует признаки оживления. Прогноз по росту добычи в США на следующий год повышен на 870 k bbl/d. Вместе с тем МЭА оставляет «лучик надежды», смещая оценку по достижению баланса на рынке на конец 2018г. Позитивом же для рынка остается эффект от совместных действий членов сделки ОПЕК+. Согласно данным отчета ОПЕК по итогам ноября сделка выполнена на 121%; по данным МЭА процент выполнения составляет 115% (оценка учитывает только страны ОПЕК). Локально дополнительную поддержку ценам оказывает фактор ремонтных работ на трубопроводе Forties Pipeline System, а также новости об угрозе забастовки в Нигерии. Brent краткосрочно $62-64/bbl.