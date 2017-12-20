Рынок нефти 20 декабря

Рынок позитивно воспринял данные от API о снижении запасов сырой нефти в США. Согласно опубликованному накануне отчету Американского института нефти запасы «черного золота» по итогам минувшей недели сократились на 5.2 mn bbl, что превзошло ожидания аналитиков, опрашиваемых Bloomberg (оценка - снижение на 3 mn bbl). При этом запасы бензина вновь увеличились, на этот раз на 2.0 mn bbl, запасы дистиллятов сократились на 2.85 mn bbl. В целом стоит отметить, что несмотря на снижение запасов сырой нефти, конечный спрос на нефтепродукты остается сдержанным, на этом фоне динамика по добыче в США в скором времени может привести к росту запасов. Напомним, что данные от АPI по большей части носят прогнозный характер, в преддверии официального отчета Минэнерго США, который будет опубликован сегодня в 18.30 мск. На текущий момент большее внимание отводится статистике по добыче. Позитивная динамика нефтяных цен, наблюдаемая с июня текущего года спровоцировала рост буровой активности американских сланцевиков, которые фактически сейчас бросают вызов сделке ОПЕК+. Локально в ценах продолжает учитываться перебои поставок из Северного моря. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $62.7-64.2