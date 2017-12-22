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Рынок нефти 22 декабря

22.12.2017 11:38 1 695 просмотров
Цены на нефть незначительно снижаются в ходе утренних торгов пятницы, Brent в районе $64.8/bbl. Накануне позитив на рыке сформировали данные от Минэнерго США, отразившие снижение запасов сырой нефти выше прогнозных значений. Кроме того, в ценах сохраняется премия на фоне неразрешенных проблем на нефтепроводе Fortis. До конца текущего года с большей вероятностью у рынка не появится оснований для ощутимого движения, и котировки останутся в рамках отметок второй половины декабря, при этом под занавес все же не стоит исключать частичную фиксацию прибыли. Т.е. непосредственно «закрытие» года может состояться на уроне ~$63 по Brent. Отдельного внимания заслуживает тема о выходе из сделки ОПЕК+. Напомним, что накануне активизировалось обсуждение данного вопроса. При этом глава Минэнерго РФ, на наш взгляд, дал исчерпывающие комментарии агентству Рейтер: 1) есть консенсус относительно того, как провести выход из сделки по сокращению добычи нефти; 2) детальные переговоры должны начаться лишь после восстановления рыночного равновесия; 3) баланс на рынке может возникнуть в 3 кв. или в конце 2018 года; 4) не исключен вариант продления сделки после 2018г; 5) выход из сделки не должен привести к избытку предложения.

Комментарии 1

Камо Haiku_OS_User  (камо)
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Т.е. непосредственно «закрытие» года может состояться на уроне ~$63 по Brent. smile:thumbsup:
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