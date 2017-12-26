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Рынок нефти 26 декабря

26.12.2017 11:23 1 847 просмотров
Нефтяной рынок сохраняет позитивный настрой. Контракты на «черное золото» сдержанно прибавляют на заявлениях, сделанных накануне, российской и саудовской сторонами в отношении перспектив сделки ОПЕК+. Кроме того, WTI получает определенную поддержку по итогам недельного отчета от Baker Hughes, который указал на приостановку роста числа буровых в США. Статистика из КНР об увеличении импорта сырой нефти в ноябре на 14.5% г/г также позитивно оценивается рынком. До конца текущей недели рынку предстоит оценить еще одну серию данных от Минэнерго США, прочей значимой статистики и событий не ожидается. Краткосрочный ориентир по Brent $64-66/bbl.

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