Рынок нефти 26 декабря

Нефтяной рынок сохраняет позитивный настрой. Контракты на «черное золото» сдержанно прибавляют на заявлениях, сделанных накануне, российской и саудовской сторонами в отношении перспектив сделки ОПЕК+. Кроме того, WTI получает определенную поддержку по итогам недельного отчета от Baker Hughes, который указал на приостановку роста числа буровых в США. Статистика из КНР об увеличении импорта сырой нефти в ноябре на 14.5% г/г также позитивно оценивается рынком. До конца текущей недели рынку предстоит оценить еще одну серию данных от Минэнерго США, прочей значимой статистики и событий не ожидается. Краткосрочный ориентир по Brent $64-66/bbl.