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Рынок нефти 10 января

10.01.2018 12:16 1 994 просмотра
Нефть вплотную приблизилась к отметке в 70 USD/bbl. Поддержку ценам на нефть оказали данные от Института нефти об очередном существенном сокращении запасов сырой нефти в США (-11 млн. бар., в то время как рынок ожидал лишь -3.9 млн. бар.), способствуя приближению запасов нефти к пятилетним средним значениям в США. Дополнительным фактором роста цен на нефть стало повышение прогноза роста спроса на нефть от Минэнерго США (+100 тыс. бар. В день в 2018 году). В то же время рынок продолжает игнорировать данные по росту добычи нефти в США, которая составляет на сегодняшний день 9.8 млн. бар. в сутки. По прогнозу Минэнерго из опубликованного вчера отчета исторический максимум по добыче в США в 10.04 млн. бар. в сутки, достигнутый в 1970 году, может быть превышен уже в первом квартале 2018 года. Ранее ожидалось, что это произойдет лишь в 4 квартале 2018 года. Недостаточное внимание к фактору растущего предложения создает риски для коррекционного движения на рынке нефти. Краткосрочный ориентир по Brent 68-70 USD/bbl.

Комментарии 1

leoaw  (leoaw)
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Пора бы уже давно от нефти отлучаться, Европейские автопроизводители потихоньку переориентируют потребителей на электро автомобили + электро, ветрогенерация чистая энергия. Кончиться скоро нефть, что будем делать. Да из с запасами и торговлей нефтью не шибко богато страна живет.
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