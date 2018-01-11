Рынок нефти 11 января

Нефтяные цены остаются на высоких значениях, однако резкий рост сменился умеренным ожиданием дальнейших факторов изменения тренда. В среду котировки колебались в узком коридоре 69.10-69.30 USD/bbl. Примечательно, что цены на российскую смесь Urals немного превысили стоимость эталонной марки Brent. Опубликованная статистика Минэнерго США показала очередное снижение запасов нефти в американских хранилищах (-4.945 mn bbl, что значительно меньше предварительной оценки от API -11.2 mn bbl), при этом существенно выросли запасы дистиллятов (4.254 mn bbl., ожидалось 1.464 mn) и бензина (4.135 mn bbl., ожидалось 2.625 mn), что, в прочем, не дало рынку каких-либо определенных трендов. Таким образом, на первый план в краткосрочной перспективе выходят политические решения администрации США, касательно возможности введения новых санкций против Ирана, где ситуация остаётся неспокойной, после проведения крупных протестных акций. Кроме того, нестабильное финансовое положение национальной добывающей компании Венесуэлы PDVSA привело к снижению добычи в стране до 15 летнего минимума (1.7 mn bbl./d), даже меньше установленной квоты ОПЕК. Однако по мере исчерпания эффекта от данных краткосрочных факторов уже в ближайшей перспективе инвесторы вряд ли смогут игнорировать существенное увеличение производства нефти в США. Краткосрочный ориентир по Brent 68-70 USD/bbl.