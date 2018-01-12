Рынок нефти 12 января

Нефтяные цены корректируются после непродолжительного роста. Рынок в четверг продолжал отыгрывать поступившую накануне статистику, показавшую дальнейшее снижение запасов сырой нефти в США (-4.945 mn bbl), что определило ожидания инвесторов на продолжение роста цен в сторону психологической отметки в 70 USD/bbl. В целом, за день нефть прибавляла более 1%, отклонившись от устоявшегося за несколько дней коридора, достигнув уровня 69.80 USD/bbl. Сегодня торги проходят на негативных для нефти новостях: по некоторым данным, администрация США не планирует восстанавливать санкций в отношении Ирана. Официальное заявление планируется вечером пятницы. Краткосрочный ориентир по Brent 68-70 USD/bbl.