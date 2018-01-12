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Рынок нефти 12 января

12.01.2018 11:37 2 959 просмотров
Нефтяные цены корректируются после непродолжительного роста. Рынок в четверг продолжал отыгрывать поступившую накануне статистику, показавшую дальнейшее снижение запасов сырой нефти в США (-4.945 mn bbl), что определило ожидания инвесторов на продолжение роста цен в сторону психологической отметки в 70 USD/bbl. В целом, за день нефть прибавляла более 1%, отклонившись от устоявшегося за несколько дней коридора, достигнув уровня 69.80 USD/bbl. Сегодня торги проходят на негативных для нефти новостях: по некоторым данным, администрация США не планирует восстанавливать санкций в отношении Ирана. Официальное заявление планируется вечером пятницы. Краткосрочный ориентир по Brent 68-70 USD/bbl.

Комментарии 2

Дмитрий Коршунов  (blackmoonuip)
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Русские аналитики этого не угадали, попробуем сами, берём отсчёт с эпохи Холодной Войны, убийство Кеннеди это как раз то разбор чего можно наблюдать, например громкую отставку в NSA сейчас, в коридоре курсов больше колебаний конечно не будет, но я предполагаю что рост курса доллара и падение нефти будет очевидным через месяц, потому что Форекс большой в России, сейчас как раз нужно покупать доллары.
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