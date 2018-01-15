Рынок нефти 15 января

Нефтяные цены остаются в районе $70/bbl по Brent, поддерживаемые новостями с Ближнего Востока. Накануне Иранские власти заявили о своих намерениях и дальше сокращать добычу в рамках соглашения ОПЕК+, несмотря на внутренние политические волнения, которые могли бы сподвигнуть страну на выход из сделки. Кроме того, утром понедельника Ирак, в ответ на аналогичное сообщение ОАЭ, отчитался о необходимости продолжать сокращать добычу. Также необходимо упомянуть о сохранении тенденции на ослабление доллара США, что позволяет сохранять / повышать спрос на рисковые активы. На неделе для сырьевых активов важным моментом может стать публикация статистики по ВВП Китая. При подтверждении устойчивости роста экономики Поднебесной сырьевые активы имеют шансы продолжить рост в среднесрочной перспективе. Brent краткосрочно $68-70/bbl.