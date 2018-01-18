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Рынок нефти 18 января

18.01.2018 13:03 1 985 просмотров
Нефть продолжает торговаться на высоких уровнях после коррекции в середине недели. Нисходящий тренд, наблюдавшийся в первой половине дня в среду, сменился умеренным ростом. Не исключено, что в ближайшей перспективе нефтяные цены вновь подойдут к отметке в 70 USD/bbl. Основными драйверами для укрепления накануне выступили предварительные данные об исполнении сделки ОПЕК+ по итогам декабря и статистика по запасам от API. Оценочно картель выполнил план сокращения добычи нефти на 125%. Одновременно данные Американского института нефти указали на сокращение запасов в хранилищах США на 5.1 mn/bbl (при прогнозе аналитиков -3.6 mn/bbl). Опубликованные китайские данные по ВВП и промпроизводству, хотя и оказались выше прогнозов (ВВП в 4 квартале вырос на 6,8% при ожиданиях 6,7%; объём промышленного производства за декабрь вырос на 6,2%, относительно прошлогоднего значения, против прогнозных 6,0%), однако не принесли на нефтяной рынок позитивных настроений, оказав больше влияние на цены промышленных металлов. Сегодня вечером ожидается публикация официальной статистики от Минэнерго США по запасам и производству нефти. Рынок сходится во мнении, что мы увидим дальнейшее снижение, которое станет уже 9 по счету. Кроме того, планируется выход новых данных от ОПЕК, обычно являющихся позитивными для сырьевого рынка. Краткосрочный ориентир по Brent 68-70 USD/bbl.

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