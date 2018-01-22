Рынок нефти 22 января

Нефть умеренно прибавляет в цене на фоне заявлений ключевых участников сделки ОПЕК+ по итогам мониторинговой встречи, завершившейся накануне. Стороны (члены ОПЕК, РФ) подтвердили намерение исполнять договоренности о сокращении добычи до конца текущего года для достижения баланса на рынке и одновременно просигнализировали о готовности сотрудничать и далее. Министр энергетики Саудовской Аравии в своем комментарии отметил, что производители должны сохранять ограничения на добычу в течение всего 2018г. и возможно в 2019г., по мере того как рынок будет продвигаться к балансу. При этом необходимо отметить, что недавний рост нефтяных цен и их текущий уровень порождают в последнее время на рынке все больше спекуляций на тему о готовности участников сделки и далее следовать принятым на себя обязательствам, в т.ч. учитывая возрастающую активность со стороны американских производстелей. Т.е. рынок фактически в очередной раз получил подтверждение тому, что стороны готовы продлять соглашение до момента нормализации ситуации на рынке. В целом настроение на рынке остается позитивным, на неделе фокус на статистику по индексам деловой активности. Brent краткосрочно $68-70.