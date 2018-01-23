Рынок нефти 23 января

На рынке нефти сохраняется позитивный настрой. Стоимость контрактов подрастает на фоне улучшения перспектив роста мировой экономики и ожиданий дальнейшего снижения запасов в США. Накануне МВФ повысил прогнозы по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 гг. на 0.2 п.п. (до 3.9%) в сравнении с октябрьской оценкой, что может стать самым быстрым темпом роста с 2011г. Очевидно, что рынок оценивает, что по мере роста экономики спрос на базовые сырьевые активы будет сохранять положительную динамику. Что касается данных из США, то по оценке аналитиков, опрашиваемых Bloomberg, уровень запасов сырой нефти по итогам недели сократился на 2.5 mn bbl, если данные подтвердятся это будет десятая неделя сокращения запасов к ряду. Вместе с тем, для большего роста нефтяных цен и преодоления ими новых максимумов, очевидно, пока не достает новых драйверов. Краткосрочные ориентиры по Brent сохраняются на отметках $68-70/bbl.