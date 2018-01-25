Рынок нефти 25 января

Нефтяные котировки Brent в ходе утренних в азиатскую сессию достигали отметки в 71 USD/bbl и продолжают к текущему моменту торговаться на максимумах с конца 2014 года. Драйвером для цен выступила позитивная статистика по запасам сырой нефти от Минэнерго США, отчитавшегося о 10-ом недельном снижении подряд, что является рекордным показателем по длительности. Всего запасы сократились на 1.071 mn bbl (при прогнозе в -1.000 mn). Стоит отметить, что динамика снижения уже не носит такого ярко выраженного вида, как в предыдущих периодах (отчет прошлой недели -6.861 mn), что может свидетельствовать о возможности скорого завершения благоприятной статистики для нефтяных цен. Текущее ощутимое снижение запасов подкрепляется погодными условиями в Штатах, где выдалась достаточно холодная зима, однако сезонный признак может исчезнуть в ближайшее время. Кроме того, рынок вновь предпочитает не обращать внимания на тему рекордного роста производства в США, что может стать «бомбой замедленного действия» и привести к коррекции в будущем. В целом, нефтяные котировки не выбиваются из общего тренда по сырьевым рынкам, находящимся сейчас на достаточно позитивном тренде, благодаря общей мировой конъюнктуре экономического подъема, в особенности в США и Китае. Краткосрочными ориентирами для североморской смеси выступят отметки 70-72 USD/bbl.