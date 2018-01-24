Рынок нефти 24 января

Brent накануне в очередной раз протестировала уровень в $70/bbl на фоне , однако закрепиться за указанную отметку так и не удалось. Статистика от API привнесла определенное разочарование на рынок, сократив бычий настрой рынка. Согласно отчету Американского института нефти по итогам отчетной недели запасы нефти в США выросли вопреки ожиданиям аналитиков о дальнейшем сокращении. Причем оцениваемый рост в +4,755 mn bll может стать самым заметным увеличением запасов с сентября прошлого года. Новости об остановке работы крупнейшего НПЗ в Венесуэле не находят отражение в ценах на «черное золото». Сегодня ключевыми данными для рынка станут отчетные данные от Минэнерго США (18.30 мск). Краткосрочными ориентирами выступят отметки $69-71/bbl по Brent.