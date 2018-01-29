Рынок нефти 29 января

Нефть относительно стабильна несмотря на поступающие сигналы, указывающие на дальнейший рост буровой активности в США. Нефть открывает неделю разнонаправленным движением по основным контрактам (Brent -0.1%, WTI + 0.3%), однако общий настрой рынка остается позитивным. Слабый доллар в последнее время добавляет уверенности рыночным игрокам, оптимизм которых обуславливается высоким уровнем дисциплины по сделке ОПЕК+, ожиданиями по устойчивому спросу и как следствие продвижением в вопросе балансировки рынка. На текущей неделе фокус на данные из ЕС и США (инфляция, PMI), а также возможные дополнительные сигналы по итогам заседания ФРС. Краткосрочно Brent $69-71/bbl.