Рынок нефти 1 февраля

Нефтяные котировки проигнорировали новости о рекордном производстве в США. На утренних торгах в четверг баррель североморской смеси Brent продолжает дорожать на позитивных заявлениях представителей ОПЕК+, отчитавшихся о выполнении плана сокращений в январе на 138%, что даже выше показателей декабря. В то же время, инвесторы сохраняют равнодушие к опубликованным данным американского Минэнерго. Статистика ведомства показала рост запасов сырой нефти на 6,776 mn bbl, что стало первым повышением за последние 11 недель. И хотя повышение запасов ожидалось рынком после вчерашнего отчета Американского института нефти, прогнозы участников рынка сводились к уровню +0,126 mn bbl, что намного меньше фактических результатов. Однако важнейшим показателем публикации Минэнерго США стал рекорд по общему производству нефти, перешагнувшему отметку 10 mn bbl/d, впервые за более чем 4 десятилетия. Несомненно, главную роль в достижении такого пика играют роль сланцевые добытчики, не только увеличившие количество нефтяных вышек, но и заметно улучшившие технологии, что позволило заметно снизить издержки на производство сырой нефти. Таким образом, нефтяные цены продолжают оставаться «между двух огней»: сделка ОПЕК+ толкает котировки наверх, тогда как американское производство создает серьезную угрозу в долгосрочной перспективе. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 68-70 USD/bbl.