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Рынок нефти 1 февраля

01.02.2018 13:16 2 758 просмотров
Нефтяные котировки проигнорировали новости о рекордном производстве в США. На утренних торгах в четверг баррель североморской смеси Brent продолжает дорожать на позитивных заявлениях представителей ОПЕК+, отчитавшихся о выполнении плана сокращений в январе на 138%, что даже выше показателей декабря. В то же время, инвесторы сохраняют равнодушие к опубликованным данным американского Минэнерго. Статистика ведомства показала рост запасов сырой нефти на 6,776 mn bbl, что стало первым повышением за последние 11 недель. И хотя повышение запасов ожидалось рынком после вчерашнего отчета Американского института нефти, прогнозы участников рынка сводились к уровню +0,126 mn bbl, что намного меньше фактических результатов. Однако важнейшим показателем публикации Минэнерго США стал рекорд по общему производству нефти, перешагнувшему отметку 10 mn bbl/d, впервые за более чем 4 десятилетия. Несомненно, главную роль в достижении такого пика играют роль сланцевые добытчики, не только увеличившие количество нефтяных вышек, но и заметно улучшившие технологии, что позволило заметно снизить издержки на производство сырой нефти. Таким образом, нефтяные цены продолжают оставаться «между двух огней»: сделка ОПЕК+ толкает котировки наверх, тогда как американское производство создает серьезную угрозу в долгосрочной перспективе. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 68-70 USD/bbl.

Комментарии 2

Александр Петров  (Alex020969)
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Вот непонятен мне этот "мазохизм" со стороны России! Добычу сокращает вместе с ОПЕК, а пиндосы этим пользуются, резко наращивают добычу! Я понимаю. если бы Норвеги сокращали вместе с ОПЕК. Развитая экономика, суверенный фонд=1 трлн$!!!! А мы куда полезли со своей "дырявой экономикой"!!! Потому что ВВП в прошлом году по телеку заявил, что продлять сделку ОПЕК+ до конца 2018года надо? И Новак после этого "подорвался", "взял под козырек" и договорился с ОПЕК о продлении! В результате этого недальновидного продления, потеряем в этом году 1% роста ВВП, рост инвестиций в нефтедобычу и часть бюджетных доходов! А пиндосы вместе с канадцами нарастят добычу и заместят наши объемы! Также разморозят некоторые шельфовые проекты! Да и Трамп разрешил бурить дырки на шельфе вообще вокруг все Америки, за исключением Флориды! Вот так а Новак С ВВП все сокращают! Из одного "кармана в другой перекладывают", а сумма доходов не меняется! smile:(
Камо Haiku_OS_User  (камо)
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Цитата
Вот непонятен мне этот "мазохизм" со стороны России! Добычу сокращает вместе с ОПЕК,


Есть другие варианты? smile:oops:
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