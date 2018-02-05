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Рынок нефти 5 февраля

05.02.2018 12:17 1 507 просмотров
Котировки Brent завершили свое январское ралли — одно из лучших за десятилетие. Цены на нефть продолжают корректироваться, ослабевая за прошедшую неделю на те 3-4%, которые удалось набрать с начала года. Основным мотивом падения выступают данные Baker Hughes, сообщивших о наращивании количества нефтедобывающих вышек на сланцевых месторождения США. Всего американские добытчики запустили в эксплуатацию 6 новых установок, что в совокупности дало 765 работающих вышек — самый высокий показатель с начала августа прошлого года. Напомним, что в тот период цены на Brent в среднем составляли 52 USD/bbl, что говорит о том, что у сланцевиков еще есть широкий задел рентабельности для дальнейшего наращивания количества вышек. Стоит отметить, что тренд на увеличение сохраняется с прошедшего ноября, однако рынок не спешил принимать во внимание данную статистику. Катализатором негативного изменения динамики котировок стало укрепление американской валюты на торгах в пятницу. Корреляция между USD и Brent утратила явный вид некоторое время назад, но сейчас можно говорить о возвращении такой зависимости вновь. Краткосрочными ориентирами для североморской смеси выступят отметки 68-70 USD/bbl.

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