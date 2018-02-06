Рынок нефти 6 февраля

Нефтяные цены снижаются, двигаясь в фарватере общей динамики рисковых активов. Укрепление позиций доллара на глобальных площадках и отсутствие внутрирыночных факторов поддержки толкают цены к локальным минимумам. Еженедельные данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США по прогнозам аналитиков продемонстрируют очередной рост. В частности запасы сырой нефти могут прибавить 2.9 mn bbl; запасы бензина вырасти на 1.0 mn bbl. Несмотря на то, что восстановление запасов происходит на фоне ремонтно-профилактических работ на американских НПЗ, не остается без внимания и фактор роста добычи в США. Сегодня в фокусе рынка ежемесячный отчет Агентства энергетической информации Минэнерго США, а также данные института API. Brent краткосрочно $66.5-67.5/bbl.