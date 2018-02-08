Рынок нефти 8 февраля

Нефтяные цены показали самое резкое падение за последние два с половиной месяца. На вечерних торгах в среду котировки североморской смеси Brent упали сразу на 3,6% до отметки 65,5 USD/bbl, что является минимальным значением с конца прошлого года. Виной такому спаду стала публикация еженедельных данных американского Минэнерго, отразившая значительный рост добычи сырой нефти в Штатах на 332k bbl/d (к примеру, суммарное производство нефти в Катаре составляет 600 bbl/d). И хотя производство нефти в США практически непрерывно растет на протяжении полутора лет, движение с отметки 9,92 mn bbl/d до 10,25 mn сильно выбивается из нынешнего тренда, что стало сюрпризом для рынка. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 65-67 USD/bbl.