Рынок нефти 12 февраля

Цены на нефть демонстрируют коррекционный рост после весьма ощутимых распродаж, наблюдавшихся на минувшей неделе, по итогам которой снижение базовых контрактов составило ~10%. Помимо давления, которое формировал растущий доллар, настроения на рынке ухудшали и отраслевые данные. В частности возрастающая активность американских нефтепроизводителей вновь ставит под угрозу достижение баланса рынком в ближайшей перспективе. Недельная статистика об уровне добычи в США зафиксировала выход на новые исторические максимумы - 10.25 mn bbl/d, в то время как сокращение запасов приостановилось. Кроме того, США для покрытия дефицита бюджета планирует в перспективе ближайших двух лет продать в рынок 100 mn bbl нефти из стратегического резерва, что, безусловно, добавит предложение на и без того «тонкий» рынок. Данные от Baker Hughes добавили под конец недели негативных красок, отразив рост числа нефтяных буровых на 26 ед., достигнув, таким образом, максимума с апреля 2015г. (791 ед.). Отдельно стоит упомянуть о заявлении, прозвучавшем от иранской стороны, о намерении нарастить добычу в течение ближайших четырех лет на 0.7 mn bbl/d (до 4.7 mn bbl/d). В итоге, у участников рынка практически не было шансов противостоять нарастающему негативному фону, что и привело к упомянутой коррекции на 10%. На текущей неделе для рынка можно выделить следующие основные события: отчеты ОПЕК (пн.) и МЭА (вт.), а также статистку по инфляции в США, которая определит дальнейшую динамику доллара. Отчет ОПЕК, с большей вероятностью окажется чуть более позитивным, чем отчет МЭА. Однако в обоих документах основной акцент и краткосрочные вызовы для рынка будут сконцентрированы на факторе американского производства. В том случае, если рынок сможет найти в отчетах больше позитива, а доллар не начнет вновь набирать силу, ожидаем возврата Brent к отметкам $64-68, в противном случае коррекция может получить развитие, а контракты отступят в район к $60-64/bbl.