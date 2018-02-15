Рынок нефти 15 февраля

Очередная волна ослабления US Dollar и статистика о более слабом росте запасов сырой нефти в США привели к ощутимому коррекционному росту нефтяных фьючерсов. Оба ключевых контракта продемонстрировали ~5% движение вверх от минимумов вчерашней сессии. Данные от Минэнерго США отразили увеличение запасов сырой нефти на 1.8 mb, тогда как API прогнозировал рост на 3.95 mb, а аналитики на 2.6 mb. Одновременно продолжила рост и добыча (+20 kb/d). Однако рынок предпочел игнорировать данный факт, обращаясь в большей степени к динамике доллара и более «мягким» данным по запасам. Параллельно позитив рынку добавили новости от Саудовской Аравии, которая сообщила, что сократит в марте объем добычи на 100 tb/d по сравнению с февральским уровнем, а экспорт будет оставаться ниже 7 mb/d. Сегодня в утренние часы Brent в районе отметки $65, WTI $61.5. Краткосрочные ориентиры $64.5-65.5.