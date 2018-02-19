Рынок нефти 19 февраля

Нефтяные цены сохраняют тренд на дальнейший рост. Благодаря общему оптимизму участников рынка, в особенности представителей некоторых членов ОПЕК+, высказывающих предположение о жизнеспособности соглашения о сокращении добычи и после 2018 года, мы с большой вероятностью увидим если не дальнейшее удорожание барреля, то сохранение цен на текущем уровне. Положительным моментом для нефтяных цен также остается достаточно слабая американская валюта: как мы отмечали ранее, с начала года наблюдается усиление обратной зависимости между долларом и нефтью. Долгосрочной угрозой для длинных позиций по “черному золоту” неизменно выступают сланцевые добытчики в США. Данные от Baker Hughes снова показали рост количества буровых установок в США в конце прошлой недели (+7 шт.). Краткосрочные ориентиры по североморской смеси Brent 64-66 USD/bbl.