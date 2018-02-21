Рынок нефти 21 февраля

Стоимость нефтяных контрактов снижается. Давление на котировки «черного золота» возрастает по мере того как доллар США продолжает демонстрировать укрепление, а поступающие данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США свидетельствуют об их росте. Ранее мы отмечали, что оба этих фактора преимущественно оставались в тени рынка на фоне оптимизма, продолжающего поступать от членов сделки ОПЕК+. Однако рынку становится все сложнее аргументировать свой позитивный настрой, учитывая то, что запасы нефти в США с середины января растут, а уровень добычи, раз за разом, бьет исторические рекорды, формирую тем самым предпосылки к еще большему их наращению. Статистика текущей недели от Минэнерго США может стать определенным «тестером» для рынка. Краткосрочными ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $64-66/bbl.