Рынок нефти 26 февраля

Нефтяные котировки открывают неделю в зеленой зоне, поддерживаемые новостным потоком с Ближнего Востока. Однако первоначальный скачок цен начался всё же с публикации Минэнерго США данных о запасах и добыче нефти в минувший четверг. Напомним, тогда резервы в американских хранилищах упали на 1,6 млн. баррелей (при прогнозе +1,8 млн.), что является достаточно неожиданным для участников рынка результатом, в виду того, что, исходя из опыта прошлых наблюдений, в текущий период года обычно наблюдается сезонное наращивание запасов. Помимо этого, поставщик оборудования для бурения Baker Hughes отчитался лишь об одном дополнительном запуске нефтедобывающей вышки в США, что значительно ниже предшествующей динамики. Возвращаясь к новостям с Востока, нефть реагирует сразу на несколько событий. В первую очередь стоит отметить о форс-мажоре на ливийском месторождении Эль-Филь, остановившем свою работу из-за деятельности враждебно настроенной группы лиц. Пока существует угроза жизни рабочих, предприятие, производившее до 90 тыс. баррелей в день, будет простаивать. К этому фактору добавляется заявление министра нефти Саудовской Аравии, подтвердившего закрытие на ремонт и обслуживание некоторых местных месторождений. Таким образом, экспортный лидер также будет ограничивать предложение на мировых рынках, даже больше, чем это предусматривает требование ОПЕК+. Кроме того, чиновник высказал свое мнение, что завершение коллективного договора о сокращении добычи в 2019 году будет достаточно плавным, чтобы не навредить рынку и высоким ценам. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 66-68 USD/bbl.