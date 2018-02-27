Рынок нефти 27 февраля

Дальнейший рост оптимизма на нефтяном рынке встречает сопротивление. Стоимость нефтяных контрактов в ходе сегодняшних утренних торгов сдержанно снижается, реагируя на сигналы о возможном росте запасов в США по итогам минувшей недели. По данным традиционного опроса Bloomberg запасы сырой нефти выросли на +2 mb, бензина на +1 mb, при этом запасы дистиллятов сократились на -1 mb. Таким образом, участники рынка, в очередной раз, имея на руках противоречивые данные, не спешат форсировать события. С одной стороны, серия позитивных заявлений от участников сделки ОПЕК+ о скором достижении баланса на рынке и готовности к дальнейшей координации деятельности для поддержания ситуации на стабильном уровне, поддерживает цены. С другой стороны, уверенность в завтрашнем дне подрывается рисками роста предложения со стороны американских и ряда других нефтяников. В краткосрочной перспективе на рынок продолжат оказывать влияние разнонаправленные факторы. Данные от Минэнерго США на неделе могут оказать понижательное давление на цены «черного золота», тогда как слабость доллара на глобальном рынке продолжит подпитывать интерес к рисковым и сырьевым активам. На этом фоне стоимость контрактов Brent в краткосрочной перспективе имеет шансы остаться в диапазоне $66-68/bbl.