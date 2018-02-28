Рынок нефти 28 февраля

Нефтяные котировки корректируют позиции на ожиданиях увеличения запасов в США и негатива на торгах в Азии. Во время ночной сессии цены на «черное золото» потеряли ~ 1,5%, находясь под давлением общего настроения на площадках. Вышедшие сегодня утром индексы деловой активности Китая оказались ниже прогнозов участников рынка, что формирует опасения в отношении роста экономики крупнейшего экспортера региона. Не смогли поддержать нефтяные цены и заявления иракского министра нефти, подтвердившего планы страны отложить наращивание добычи с 4,4 млн. баррелей в сутки до 5 млн. Ирак настроен на дальнейшее следование предписаниям сделки ОПЕК+, тогда как ранее он выполнял лишь 60% требований соглашения. Другим важным событием стала публикация статистики Американского института нефти: запасы сырой нефти увеличились за отчетный период на 0.9 mb, хотя стоит отметить, что рынок ждал более существенного роста (до ~3 mb). Если ожидаемые сегодня в конце дня данные от Минэнерго США совпадут с консенсусом и отчетом API, то это может стать еще одним фактором давления на цены и движению их в сторону отметки $65/bbl. Пока же краткосрочный прогноз по котировкам Brent находится в районе $66-67/bbl.