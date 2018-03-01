Рынок нефти 1 марта

Резкий рост запасов в США обвалил цены на нефть до полуторанедельного минимума. Таким образом, котировки «черного золота» потеряли все позиции, отыгранные за последнее время, вернувшись к отметке $65/bbl. Накануне Минэнерго США опубликовало данные о значительном увеличении резервов на американских нефтехранилищах (на 3,019 mb), тогда как аналитики прогнозировали рост лишь на 2,400 mb. Неприятным сюрпризом для инвесторов также стала статистика по запасам бензина, запасы которого выросли почти на 2,5 mb (при прогнозе -0,2 mb). На такие данные нефть отреагировала падением более чем на 2.5%. Рынок также получил порцию информации об ускорении добычи в США: она подросла до максимума в 10,283 mb/d, что является новым рекордом. Наращивание производства сырой нефти в Штатах угрожает стать серьезным испытанием для дальнейшего роста цен. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки 64-66 USD/bbl.