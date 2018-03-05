Рынок нефти 5 марта

Нефть на утренних торгах сохраняет стабильность после удачного наращивания цены в конце прошедшей недели, полностью компенсировавшего понесенные потери четверга. Отвлечь участников рынка от негативных для нефтяных цен данных по запасам в США смогла ситуация на НПЗ «Шарара» в Ливии. Крупнейшее перерабатывающее предприятие страны объявило о приостановке своей работы, что может вызвать небольшое сокращение предложения на рынке. Сегодня в американском Хьюстоне стартует 5-дневная конференция CERAWeek, объединяющая участников энергетической промышленности. В первую очередь, всеобщее внимание будет сконцентрировано на запланированных встречах представителей ОПЕК и сланцевых компаний из США. И хотя обе стороны заявляют о том, что никаких важных решений ожидать не стоит, однако опыт предыдущих лет показывает, что нефтяные цены достаточно сильно реагируют на новости с конференции. Основной повесткой мероприятия объявлено сопоставление прогнозов и планов крупнейших игроков для лучшей координации деятельности. Помимо встречи в Хьюстоне, на предстоящей неделе стоит ожидать лишь данных по запасам и производству в США от API и местного Минэнерго, но уже со следующего понедельника будут выходить месячные отчеты организаций ОПЕК, МЭА и Министерства энергетики США. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 63.5-65.5 USD/bbl.