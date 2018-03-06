Рынок нефти 6 марта

Нефтяные цены выросли накануне. Формально поводом для восстановления стоимости нефтяных контрактов стали ожидания по снижению запасов в Кушинге по итогам недели, что может продлить 10 недельную серию сокращения запасов сырой нефти в основном хранилище США. Кроме того, участники рынка могли рассмотреть некий оптимизм от предстоящего диалога между членами ОПЕК и представителями американской нефтяной индустрии. Однако данные основания для роста цен выглядят не вполне убедительно: общие запасы нефти в США демонстрируют рост со второй декады января, кроме того сохраняется позитивная динамика по добыче; предварительные опросы за неделю также указывают на дальнейший рост запасов. Касательно обновленных прогнозов МЭА о перспективах рынка - американское производство в очередной раз ставится в качестве основного вызова по достижению/ сохранению баланса на рынке. С большей вероятностью можно говорить, что восстановлению нефтяных цен способствовало общее улучшение настроений в отношении рисковых активов на площадках и ослабление позиций долларом. Сегодня в фокусе данные от API об изменении запасов в США. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 64-66 USD/bbl.