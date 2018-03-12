Рынок нефти 12 марта

Нефтяные котировки начинают неделю снижением, корректируясь после быстрого роста пятницы. В то время как российские рынки были закрыты на праздничные дни, международные сырьевые площадки реагировали сразу на несколько важных событий. Вечером прошлой среды, в преддверии длинных выходных, были опубликованы данные по запасам и производству нефти в США. Американский Минэнерго отчитался об увеличении объемов нефти в хранилищах на 2,4 млн. баррелей, что немного ниже прогнозного уровня 2,7 млн. Кроме того, новости о предстоящих продажах части стартегических запасов, которые должны принести дополнительные 7 млн. баррелей на рынок, держали нефтяные цены в негативной зоне в последние дни. Лишь в пятницу котировкам удалось выйти из тренда на снижение, нарастив за день более 3%, что стало самым быстрым скачком за последние семь месяцев. Поддержкой для роста выступили данные поставщика бурового оборудования Baker Hughes, сообщившего о сокращении количества нефтяных вышек на 4 штуки до (796 установок), что было воспринято рынком как возможный индикатор замедления темпов роста сланцевой добычи. На текущей неделе ожидаются публикации отчетов ОПЕК и МЭА о состоянии отрасли. И хотя завершившаяся 9 марта нефтяная конференция CERAweek по оценкам участников состоялась в весьма позитивном ключе, агрессивный рост американской добычи вряд ли останется без внимания ОПЕК и МЭА, и мы увидим небольшую корректировку цен в середине недели. Помимо этого, в фокусе остаются традиционные недельные отчеты API и Минэнерго США. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 64-66 USD/bbl.