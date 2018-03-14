Рынок нефти 14 марта

Нефть в поиске источников позитива. Нефтяные цены пока не могут преодолеть отметку 65 долл./бар., хотя в последние несколько часов рынок получил порцию позитивных сигналов. По данным Американского института нефти запасы выросли меньше, чем ожидалось (на 1.2 млн. бар вместо 1.5 млн. бар.). В Китае вышла позитивная статистика по промышленному производству и инвестиционной активности (рост на 7.2% и 7.9% г/г в феврале соответственно), традиционно являющаяся источником поддержки для сырьевых рынков. Объемы переработки нефти выросли на 7.3% г/г формируя предпосылки для роста китайского импорта нефти. Сегодня дополнительным источником позитива для рынка может стать публикация ежемесячного отчета ОПЕК, который, как правило, делает акцент на высокий уровень исполнения сделки. На этом фоне не исключаем возврат нефти к уровням выше отметки 65 долл./бар. Оптимизм, тем не менее, может оказаться краткосрочным, поскольку уже завтра МЭА публикует свой ежемесячный отчет, в котором фокус традиционно смещен в сторону фактора роста американского предложения.