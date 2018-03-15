Рынок нефти 15 марта

Акценты на рынке нефти смещаются в сторону роста добычи в США, ограничивая потенциал роста цен. Накануне нефтяные котировки начали день с попытки закрепиться на уровнях выше отметки 65 долл./бар. на новостях о назначении новым госсекретарем США г-на Помпео, который поддерживает жесткую позицию Трампа по Иранской сделке. Повышение вероятности разрушения Иранской сделки создает риски сокращения предложения нефти на мировом рынке. Во второй половине дня на рынке снова возобладали негативные настроения. ОПЕК в своем ежемесячном отчете повысил прогнозы роста добычи нефти (на 280 млн. бар. в сутки в 2018 году) в основном за счет роста производства в США. Прогноз роста мирового спроса был повышен менее существенно. Как следствие, несмотря на впечатляющий уровень исполнения сделки (на 147% от запланированных целей), отчет был воспринят рынком негативно. Еженедельный отчет Минэнерго США также не добавил рынку оптимизма. Запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 5 млн. бар., превысив прогноз в 2 млн. бар. Американская добыча нефти также незначительно выросла (+12 тыс./ бар.). Сегодня в 12:00 по Москве свой ежемесячный отчет опубликует МЭА. Отчет вряд ли добавит рынку оптимизма. Краткосрочный ориентир по Brent 64-66 долл./бар., отраслевые данные приводят к тому, что цены на нефть скорее будут консолидироваться около нижней границы этого диапазона.