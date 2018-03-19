Рынок нефти 19 марта
19.03.2018 12:47
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Нефть демонстрирует сдержанную негативную динамику. Недельные данные от Baker Hughes отразили рост числа буровых установок на 4 ед., что стало седьмой неделей роста показателя и свидетельствует о сохранении вызовов для достижения баланса на рынке со стороны американского производства. Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает динамика доллара США, который сохраняет привлекательность в ожидании заседания ФРС на текущей неделе. Краткосрочные ориентиры Brent $64-66/bbl.
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