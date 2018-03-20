Рынок нефти 20 марта

Цены на нефть растут на данных о выполнении плана по сокращению добычи по сделке ОПЕК+ на 138% по итогам февраля. Дополнительно поддержку нефтяным контрактам оказывает динамика доллар США, который накануне сдал позиции. Также определенным позитивом для рынка может стать подтверждение замедления роста запасов в США. Сегодня в фокусе данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США от API. Краткосрочные ориентиры Brent $65-67/bbl.