Рынок нефти 22 марта

Нефтяные цены достигли максимума за полтора месяца, поддерживаемые чередой позитивных факторов. Начавшийся на днях рост на фоне комментариев ОПЕК+ по очередному перевыполнению планов сокращения продолжился после выхода данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Накануне Минэнерго США отчитался о сокращении резервов в хранилищах на 2,62 млн. баррелей, тогда как опрошенные эксперты ожидали увеличение на 2,6 млн. Другим важным фактором поддержки цен является неопределенность с ситуацией на Ближнем Востоке. В краткосрочной перспективе текущие позитивные эффекты для нефти сохранят свое действие, однако в существенно более сдержанном ключе. Основной угрозой для цен остается наращивание сланцевой добычи в США. Также стоит учитывать, что эскалация противостояния на Ближнем Востоке может спровоцировать конфликт внутри сделки ОПЕК+, куда входит и Иран, и Саудовская Аравия. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 68-70 USD/bbl.