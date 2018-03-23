Рынок нефти 23 марта

Нефтяные цены вернулись к росту после сдержанной коррекции накануне. Несмотря на рост опасений в отношении торговых войн и частичное восстановление позиций долларом США, участники рынка нашли возможность возобновить позитивную динамику на рынке. Поводом для этого стали заявления министра нефти Саудовской Аравии о том, что стороны соглашения ОПЕК+ продолжат сотрудничать за пределами 2018г. Кроме того, у группы может появиться план, в соответствии с которым уровни добычи нефти могут сокращаться или наращиваться по необходимости. Отдельной темой, которая также в определенной степени оказала спекулятивную поддержку нефтяным ценам, стало назначение президентом США нового советника по национальной безопасности Дж. Болтона, который характеризуется как более жесткий сторонник по иранскому вопросу. Рынки оценили эту новость как потенциальный риск эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что сформировавшийся новостного фон пока выглядит недостаточным для обновления годовых максимумов и закрепления Brentвыше $70/bbl. Сегодня в фокусе данные от BakerHughesпо числу буровых в США. Краткосрочные ориентиры по Brent$68.5-70/bbl.