Рынок нефти 26 марта

Нефтяные цены демонстрируют коррекционное снижение, после того как в ходе утренних торгов вплотную приблизились к максимальным отметкам с начала года. Рост нефти в последнее время поддерживают сигналы, исходящие от участников сделки ОПЕК+. Так, помимо текущей высокой дисциплины исполнения соглашения, на минувшей неделе министр энергетики Саудовской Аравии озвучил намерения сторонами сделки продолжить координацию деятельности за пределами 2018г. Определенный позитивный эффект на рынок оказывает и слабость доллара США. Однако стоит признать, что природа текущего ослабления доллара (потенциальные торговые войны) все же ограничивают оптимизм рынка. Статистика от Baker Hughes о числе буровых в США остается в тени прочего новостного пока и не привлекает внимания участников рынка. При этом число вышек по итогам отчетной недели продолжило рост (+4 ед. до 804). Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $69-71/bbl.