Рынок нефти 27 марта
27.03.2018 11:48
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Нефтяные цены демонстрируют относительно стабильную динамику торгов, оставаясь при этом на положительной территории. Рынку сегодня предстоит оценить данные от API об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Предварительный опрос аналитиков отразил незначительные изменения по итогам отчетной недели. Кроме того, позитив на рынке поддерживается улучшением общего настроя по отношению к рисковым активам на фоне снижения опасений связанных с торговыми войнами. Краткосрочные ориентиры по Brent $69.5-71/bbl.
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