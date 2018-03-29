Рынок нефти 29 марта

Нефтяные котировки остаются на положительный территории. После снижения цен на «черное золото» накануне на фоне статистики от Минэнерго США, рынок вернулся к росту, и на текущий момент контракты подрастают в пределах 0.5%. Оптимизм на рынке поддерживают сигналы от ОПЕК. В ходе энергетической конференции в Багдаде генеральный секретарь картеля подтвердил намерение организации прийти к формату "очень долгосрочного" сотрудничества с другими экспортерами нефти. Напомним, ранее наследный принц Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд и Москва рассматривают возможность перейти от годового соглашения к соглашению на 10-20 лет, которое продлит контроль над мировыми поставками нефти. В целом стоит отметить, что пока рынок по-прежнему настроен игнорировать статистику из США, указывающую на устойчивое расширение предложения и рост запасов. Краткосрочные ориентиры по Brent $69-71.