Рынок нефти 2 апреля

Цены на нефть сдержанно подрастают в ходе торгов понедельника. В отсутствие прочих факторов для рынка инвесторы продолжают отыгрывать данные о снижении числа буровых в США по итогам минувшей недели, а также тему потенциального возобновления американских санкций в отношении Ирана. Европейские площадки сегодня остаются закрытыми по случаю Пасхальных каникул, а американский рынок возобновит торги во второй половине дня. В целом стоит отметить, что ситуация на рынке остается достаточно комфортной, несмотря на вызовы, формируемые растущим производством со стороны США (с начала года +650 тыс. б/с). Основным фактором поддержки для цен выступают действия и сигналы от ОПЕК+. Краткосрочными ориентирами для Bent останутся отметки $69-71/bbl. На неделе фокус на статистику от Минэнерго США, кроме того, свои коррективы в цены может внести динамика доллара США, который, как ожидается, укрепит свои позиции к концу недели.