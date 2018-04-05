Рынок нефти 5 апреля

Нефть прибавляет в цене после статистики Минэнерго США о сокращении запасов . Отчет энергетического ведомства отразил снижение запасов нефти на 4,62 млн баррелей, в то время как рынок ожидал роста на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 538 тыс. баррелей. При этом рынок в очередной раз предпочел игнорировать рост уровня добычи нефти, которая продолжила обновлять исторические рекорды (+27 тыс. баррелей в сутки, до 10,46 млн баррелей). Краткосрочные ориентиры по Brent $67-69.